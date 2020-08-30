Полиция Берлина задержала 300 человек во время протестов против карантинных ограничений, введенных в Германии из-за распространения коронавируса.

Как передает портал Завтра, об этой информации сообщает ВВС.

Отмечается, что большинство из них, около 200 человек, правоохранители задержали на одном митинге, который проходил перед российским посольством, после того, как протестующие, по официальным данным, стали бросать камни и бутылки.

Министр внутренних дел Берлина Андреас Гайзель заявил, что делали это около трех тысяч «рейхсбюргеров» и ультраправых.

Также отметим, что под вечер субботы протестующие прорвали заграждения у здания Рейхстага.

Как сообщило агентство dpa со ссылкой на корреспондента с места событий, из-за малого количества полицейских некоторые протестующие успели подняться по лестнице в здание Рейхстага. Чтобы их оттеснить, полиция была вынуждена применить газовые баллончики, произошли столкновения. Внутрь здания, где заседает немецкий Бундестаг, протестующие не попали.

Силовики сообщают, что во время столкновений были ранены семь полицейских.

«К сожалению, у нас нет другого выхода, — заявили в полиции Берлина в твиттере. — Все принятые сегодня меры не привели к соблюдению условий ».

Всего участие в протестных акциях в течение дня приняли от 35 до 38 тысяч человек, сообщил министр внутренних дел Берлина Андреас Гайзель. Преимущественно демонстрации были мирными.

"Вирус — выдумка властей". С таким лозунгом вышли от 15 до 30 тысяч человек в Берлине на акцию против ограничительных мер. Смотрите видео нашего корреспондента из центра столицы. pic.twitter.com/RrNDusvsQf — DW на русском (@dw_russian) August 29, 2020

ВВС сообщает, что подобные митинги проходили в других европейских городах, где некоторые демонстранты называли коронавирус «выдумкой»: в частности, в Лондоне, Париже Вене и Цюрихе.

Напомним, что количество инфицированных COVID-19 превысило 25 миллионов, умерли более 842 000 человек выздоровели 16,4 миллиона пациентов.

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