Тысячи людей со всей Великобритании собрались на лондонской Трафальгарской площади в субботу, 29 августа, протестовать против карантинных ограничений из-за коронавируса и против массовых прививок.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает The Guardian.

Скептики коронавируса и теоретики заговора взяли с собой плакаты, многие из которых описывали пандемию коронавируса как “обман” или “мошенничество”.

Отметим, что демонстранты призвали отменить социальную дистанцию и масочный режим.

Участники акции отрицали тяжесть пандемии и обвиняли правительство в попытке ограничить гражданские свободы.

«Что касается того, верите ли вы в вирус-будь то обман, все, что сейчас происходит, меньше или равно обычному гриппу, поэтому карантин неоправдан в любом смысле» , – заявил один из протестующих.

Отметим, что ограничительные меры в связи с эпидемией Covid-19 обвалили экономику Великобритании на рекордные 20,4% во втором квартале 2020 года.

Спад в апреле-июне назвали худшим за всю историю, который сводит на нет около 17 лет роста экономики страны.

Напомним, что в Берлине задержали сотни людей во время протестов.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровске состоялась 50-я акция в поддержку экс-губернатора.