Тысячи людей со всей Великобритании собрались на лондонской Трафальгарской площади в субботу, 29 августа, протестовать против карантинных ограничений из-за коронавируса и против массовых прививок.
Как передает портал Завтра, об этом сообщает The Guardian.
Скептики коронавируса и теоретики заговора взяли с собой плакаты, многие из которых описывали пандемию коронавируса как “обман” или “мошенничество”.
Отметим, что демонстранты призвали отменить социальную дистанцию и масочный режим.
Участники акции отрицали тяжесть пандемии и обвиняли правительство в попытке ограничить гражданские свободы.
«Что касается того, верите ли вы в вирус-будь то обман, все, что сейчас происходит, меньше или равно обычному гриппу, поэтому карантин неоправдан в любом смысле» , – заявил один из протестующих.
Отметим, что ограничительные меры в связи с эпидемией Covid-19 обвалили экономику Великобритании на рекордные 20,4% во втором квартале 2020 года.
Спад в апреле-июне назвали худшим за всю историю, который сводит на нет около 17 лет роста экономики страны.
Напомним, что в Берлине задержали сотни людей во время протестов.
Ранее мы сообщали, что в Хабаровске состоялась 50-я акция в поддержку экс-губернатора.