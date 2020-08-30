Днем, 30 августа, десятки тысяч людей вышли на улицы Минска протестовать против правления нынешнего президента Александра Лукашенко.

Во время протестов в Минске задержали 125 человек.

Как передает портал Завтра, об этом сообщило белорусское Министерство внутренних дел.

По данным правозащитного центра «Весна», задержанные есть и в других городах: Пинске, Орше, Могилеве, Гродном и Речице.

Отметим, что задержания активистов произошли в разных районах белорусской столицы.

Оппозиционные СМИ сообщают, что на проспекте Независимости возле парка Челюскинцев произошла стычка людей с бело-красно-белыми флагами и ОМОНом, когда силовики забрали у протестующих огромный флаг.

Еще одна стычка произошла у здания КГБ Беларуси. Люди в штатском попытались задержать нескольких ребят, но протестующие начали отбивать своих, раскачивая микроавтобус с криками “Выпускай!” и “Провокация”.

Кроме того, возле гостиницы Минск начались задержания участников Марша мира и независимости, когда туда подъехало шесть автозаков.

Многочисленные акции собрались не только в Минске, но и Могилеве, Бресте и Гомеле.

Отметим, что вчера, 29 августа, МВД Беларуси отчиталось о задержании 29 человек.

Напомним, что Лукашенко приедет к Путину в Москву.

Ранее мы сообщали, о том, что в Минске новый протест.