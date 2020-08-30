В Беларуси силовики готовятся к 22-му дню протестов против правления нынешнего президента Александра Лукашенко.

Об этой информации сообщает портал Завтра, со ссылкой на данные беларусского издания TUT.by.

На подъездах к площади Независимости в Минске уже стоят автозаки, водомет и машины с рулонами колючей проволоки. Сама площадь перекрыта ограждениями, возле них стоят люди в форме.

На площади Победы в Минске очень громко играет музыка. Здесь стоит станция ВС-82 на базе разведывательно-дозорной машины БРДМ-2, которая издает звук.

Отметим, что недалеко от площади, возле музея, разместились грузовики с военными.

Площадь Победы и Октябрьскую площадь также огородили турникетами. На последней перед ограждением еще и установлены водоналивные блоки.



Отметим, что военные установили турникеты по периметру стелы Минск – город-герой.

Отметим, что силовики действуют и в Бресте, там уже начали выставлять ограждения. На каждом перекрестке стоят сотрудники ГАИ, сообщают очевидцы.

В воскресенье люди уже вышли протестовать – часть людей движется по Партизанскому проспекту в сторону центра. У станций метро Михалово и Пушкинская также собираются люди с БКБ-флагами.

Напомним, что Лукашенко приедет к Путину в Москву.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровске состоялась 50-я акция в поддержку экс-губернатора.