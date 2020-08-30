В Украине 30 августа зафиксировали 2096 новых случаев коронавируса.

Как передает портал Завтра, об этом свидетельствуют данные СНБО.

Отмечается, что всего в стране вирус подтвердили у 119 074 украинцев.

За время пандемии умерли от болезни 2527 человек, за последние сутки — 35.

Выздороветь удалось 56 734 пациентам.

Наибольшее количество выявленных случаев Covid-19 зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171) и Тернопольской (160) областях.

Больше всего тех, кто выздоровел — в Харьковской области (111).

Напомним, что по статистике коронавируса в Украине 29 августа, в стране зафиксировали очередной анти-рекорд — 2481 новый больной в сутки.

Всего за время пандемии вирус подтвердили у 116 978 украинцев. Умерли от вируса 2492 человека, выздороветь удалось 56 138 гражданам страны.

Ранее мы сообщали, о статистике заболеваний коронавирусом в мире по состоянию на 30 августа.