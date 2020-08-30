В Украине 30 августа зафиксировали 2096 новых случаев коронавируса.
Как передает портал Завтра, об этом свидетельствуют данные СНБО.
Отмечается, что всего в стране вирус подтвердили у 119 074 украинцев.
За время пандемии умерли от болезни 2527 человек, за последние сутки — 35.
Выздороветь удалось 56 734 пациентам.
Наибольшее количество выявленных случаев Covid-19 зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171) и Тернопольской (160) областях.
Больше всего тех, кто выздоровел — в Харьковской области (111).
Напомним, что по статистике коронавируса в Украине 29 августа, в стране зафиксировали очередной анти-рекорд — 2481 новый больной в сутки.
Всего за время пандемии вирус подтвердили у 116 978 украинцев. Умерли от вируса 2492 человека, выздороветь удалось 56 138 гражданам страны.
Ранее мы сообщали, о статистике заболеваний коронавирусом в мире по состоянию на 30 августа.