COVID-19 по всему миру с начала пандемии заболели уже 25 миллионов 223 тысячи 730 человек. Вылечились пока только 16 618 780. Умерли от коронавирусной инфекции или от вызванных ею осложнений 846 405 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Лидеры по заболеваемости многие недели уже не меняются: США (5 996 431 человека заболели), Бразилия (3 862 311), Индия (3 621 245). В России заболели уже 987 470 человек.

От COVID-19 только в США умерли 183 066 человек, в Бразилии — 120 828, Индии — 64 469, Мексике — 64 158, Великобритании — 41 586. Десятки тысяч человек скончались также в: Италии, Франции, Испании, Перу, Иране, Колумбии, России, Южной Африке.

Всемирная организация здравоохранения сделала тревожное заявление о будущем росте заболеваний коронавирусом.

В Украине от COVID-19, а также осложнений вызванных коронавирусной инфекцией, могут умереть 7 тысяч человек.