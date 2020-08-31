1 сентября Украину охватит аномальная жара, местами ожидается 36 градусов.

Как передает Zavtra, своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в большинстве областей ожидается 30-36 градусов. Жара пожалеет только западные области, где пройдут дожди с грозами и температура ожидается на уровне 22-27 градусов. При этом в Черновицкой и Хмельницкой областях будет уже 30 градусов.

В Киеве осень также начнется с жары — сухо и под 30 градусов.

Отметим, завтра, 1 сентября, в Украине начинается учебный год. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов озвучил алгоритм действий в случае выявления COVID-19 в школе.

В населенных пунктах, которые попали в «красную» зону карантина, начало учебного года будет дистанционным.

Учебный процесс претерпит изменений, в частности, детям нужно будет носить маски. Правда, министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, будет достаточно одной на весь день.