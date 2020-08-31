Михаил Ефремов, фигурант дела о смертельном ДТП, обратился к суду с последней просьбой. Актер просит провести биологическую экспертизу подушки безопасности на пассажирском сидении внедорожника, на котором он попал в аварию.

Отметим, экспертиза якобы может подтвердить версию актера о том, что на момент столкновения авто он находился на пассажирском сидении.

«Помимо опьянения я еще явно был не в себе и ударился. В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни. Меня к казни приговорили еще 9 июня по всем федеральным телеканалам. Я вас прошу, это последнее мое желание, сделайте биологическую экспертизу», — заявил Ефремов.

Как известно, Михаил Ефремов, будучи пьяным, 8 июня 2020 стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб врезался в одну из машин. В итоге от полученных травм скончался водитель второй машины — 58-летний Сергей Захаров.

Как сообщалось ранее, бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев соврал о состоянии здоровья и инсульт у актера. В сети было опубликовано фото выписного эпикриза, в котором указано, что медики Боткинской больницы диагностировали у артиста повторные транзиторные ишемические атаки — временное блокирование притока крови к части мозга.