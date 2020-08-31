Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава МВД Арсен Аваков раскритиковали идею заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о полной амнистии пророссийских боевиков на Донбассе.

Как пишет Интерфакс-Украина, Разумков считает, что Украина не может идти своим путем в вопросах амнистии военных преступников: «Существуют военные преступления, которые ни в одной стране мира не подлежат амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет».

А министр внутренних утверждает, что заявление Фокина не отвечает национальным интересам.

«Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших военных»,

– цитирует Авакова пресс-центр МВД.

Он также отметил, что ни один украинский военнослужащий не должен погибать из-за нелепых политических спекуляции.

Одновременно с этим первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко допустил проведение встречи с Фокиным в связи с последними его заявлениями относительно Донбасса.

Ранее посол Украины в Великобритании и экс-глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что Украина на сегодняшний день может решить вопрос Донбасса тремя путями. Но в случае неудачи, провала Украине следует временно отказаться от идеи возвращения контроля над регионом.

Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин угрожает отдать приказ на уничтожение позиций украинских военных, в случае, если ВСУ не предоставят акт об устранении возведенных сооружений на линии соприкосновения.