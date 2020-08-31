В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 31 августа.

Как передает Zavtra, украинцев ждет ясный и солнечный день.

При этом будет жарко — по всей Украине сегодня 30-33 градуса. Только в Луцке и Львове до 27.

«31 августа в южных, восточных, большинстве центральных, Сумской области и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в Украине в сентябре будет дождливой, но теплой. Дожди в некоторых городах начнутся с первого дня осени.

По словам синоптиков, средняя месячная температура ожидается на уровне 14-19 градусов тепла (в горах 11-12°) — это на 1-2° выше средних многолетних значений.