Президент России Владимир Путин боится солидарности Украины с ее международными партнерами.

Такое мнение в интервью Obozrevatel TV высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Прямые контакты нужны, но исключительно и только на основе согласованной общей позиции с нашими друзьями и партнерами, с Евросоюзом, Соединенными Штатами, Канадой и другими странами. Только такая общая позиция даст нам результат, поскольку то, чего боится Путин – это солидарность, это общая позиция», – подчеркнул он.

Климкин также обратил внимание на то, как сообщение о введении новых санкций против России отражаются на российских биржах и на валютном рынке страны: «Там на фоне сообщений о возможных санкциях курс рубля по отношению к евро и доллару постоянно падает. Из России за последнее время вышло гораздо больше денег, чем в 2019 году».

Напомним, накануне пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнер» было операцией спецслужб Украины и США.

В середине августа наемники «ЧВК Вагнера», задержанные в Минске в конце июля, вернулись в Россию.