Министр здравоохранения Украины Максим Степанов озвучил алгоритм действий в случае выявления COVID-19 в школе.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Учителя, которые контактировали с больными COVID-19 детьми, будут проходить 14-дневную самоизоляцию по решению эпидемиолога и семейного врача. Решение будет зависеть от степени и вида контакта с инфицированным.

Родители учеников с подтвержденным диагнозом будут обязательно проходить самоизоляцию.

Родители школьников, которые контактировали с зараженными не будут сидеть на карантине (вопрос будет решаться в зависимости от ситуации).

Проводить тестирование всех контактных учеников на коронавирус в случае выявления инфекции в классе не будут.

В Украине резко выросло число активных больных COVID-19 — заболели уже 121 тысяча 215 человек, выздоровели пока только 57 114 человек.

В Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса D614G, который в 10 раз более заразен. Ранее случаи инфицирования штаммом коронавируса D614G фиксировали в Малайзии и на Филиппинах.