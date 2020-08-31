В Беларуси 30 августа, в день 66-летия Александра Лукашенко, сразу в нескольких городах прошли массовые протесты.

Об этом пишет Медуза.

По оценке журналистов, только в Минске на митинг вышли десятки тысяч человек. Силовики подготовились ко дню рождения Лукашенко — перекрывали дорогу протестующим. Кроме того, в центр столицы пригнали спецтехнику, включая водометы. Площадь Независимости, которая была точкой сбора участников марша, окружили ограждениями. Одновременно с этим в Минск снова ввели армию — солдаты окружили стелу у музея Великой Отечественной войны, а в городе были замечены БТР и БМП.

Вокруг резиденции Лукашенко стояло оцепление, а сам президент снова взял в руки автомат.

Несмотря на это, люди снова провели массовые протесты и даже принесли ко Дворцу независимости свои подарки на день рождения — огромного картонного таракана и гроб для диктатуры.