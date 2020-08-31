Стало известно о том, что скандальная финансовая «пирамида» B2B jewelry продолжает свою работу во всех городах Украины.

Об этом зявил ее основатель Николай Гонта в своем видеообращении к вкладчикам 28 августа, передает Zavtra.

Так, согласно заявлению «бизнесмена», пока магазины компании продолжают работать, юристы B2B jewelry якобы готовят иски об опровержении данных о блокировании сети, которую ранее разместили в СБУ.

«В сети массово начали появляться сообщения о блокировании сети ювелирных магазинов b2b jewelry. Магазины работают в обычном режиме, в этом вы можете убедиться, посетив любой салон в своем городе.

…Поскольку информация, которая разлетелась в интернете не соответствует действительности наши юристы уже готовят иски об опровержении и компенсации морального ущерба», — сообщил Гонта.

Также Гонта обратился к СМИ с призывом общаться с ним лично, для получения «правдивой» информации.

Как мы уже рассказывали ранее, Служба безопасности Украины остановила финансовую пирамиду B2B Jewelry. Согласно предварительным данным, организаторы масштабной аферы присвоили примерно 250 миллионов долларов.