Первого премьер-министра Украины Витольда Фокина предложили исключить из состава ТКГ по Донбассу после скандального заявления об амнистии для боевиков на оккупированных территориях.

С таким предложением выступил глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, нардеп от «Слуги народа» Егор Чернев.

«Не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных. Не должно быть особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей», – утверждает политик.

По его мнению, вся земля на Донбассе, которую удалось отвоевать у пророссийских боевиков — «пропитана кровью» защитников Украины. Поэтому, такой, как Фокин, «не имеет никакого права распоряжаться судьбой этих территорий и их жителей», утверждает Чернев.

«Люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну ни в одной структуре. Поэтому я требую вывода Фокина из состава ТКГ! Прошу коллег поддержать!» – резюмировал нардеп.

Как мы рассказывали ранее, согласно данным Министерства обороны за период с 1 января 2020 года по 25 августа 2020 на Донбассе погибли 45 военнослужащих ВСУ.

Тем временем, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава МВД Арсен Аваков осудили идею заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о полной амнистии пророссийских боевиков на Донбассе.