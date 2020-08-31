Повторная остановка общественного транспорта, включая метро в Киеве, возмжна только в случае неспособности медиков справляться с оказанием помощи инфированныым COVID-19.

Об мэр Киева Виталий Кличко рассказал в эфире Свобода Live.

«Я не хочу об этом говорить. Если произойдет, то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизни людей», — заявил столичный глава.

При этом, Кличко не смог ответить конкретно на вопрос, будут ли закрывать транспорт в Киеве, если город попадет в «красную» карантинную зону.

«Я против того, чтобы причесывать всех под одну гребенку для того, чтобы одни правила для всех делать. Исключительно мэры городов, на местах, испытывают и несут ответственность перед обществом для того, чтобы вспышки не было… Что значит вспыщка? Означает , что количество коек, количество врачей меньше количества пациентов», — подытожил Кличко

Как мы уже рассказывали ранее, Киев еще на две недели останется в «желтой» зоне в рамках адаптивного карантина.

А также, по состоянию на 31 августа, 21 населенный пункт находится в «красной» зоне эпидемической опасности.

Zavtra напоминает, что «красная зона» предусматривает запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, а также деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.