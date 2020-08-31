Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко признал «авторитарность» власти в республике.

Об этом глава Беларуси заявил на рабочей встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало, передает БелТА. При этом, он назвал белорусские суды «самыми честными в мире».

Также, Лукашенко попросил присоединиться Сукало к работе над поправками к Конституции страны.

«Я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд — в Беларуси. Пусть никто не смеется. Вы-то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров… Вы никогда от меня тайно не получали ни одного звонка, у нас все открыто. Если президент контролирует какое-то уголовное дело, я об этом открыто говорю, и вы тоже. Поэтому я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе на Лукашенко»,- высказал свои пожелания президент.

На что председатель Верховного суда пожаловался на «проблемы с напряженностью»в белорусских судах.

Как мы уже сегодня рассказывали, министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам.

А 30 августа, в Беларуси, в день 66-летия Александра Лукашенко, сразу в нескольких городах прошли массовые протесты. Только в Минске на митинг вышли десятки тысяч человек.