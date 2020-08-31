Школы, которые находятся в регионах «красной зоны» карантина — не откроют свои двери 1 сентября. В таких школах начало учебного года будет дистанционным.

Об этом рассказал и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Zavtra.

В населенных пунктах Украины, которые находятся в «зеленой», «желтой» и «оранжевой» зонах, разрешено обучение в обычном режиме.

При этом чрезвычайно важным остается соблюдение санитарных норм.

Ученики из школ «красной» зоны — могут рассчитывать только на дистанционную форму обучения.

С 1 сентября дистанционное обучение начнется в таких населенных пунктах:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области;

города Бережаны и Чертков и Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Как мы уже рассказывали ранее, министр здравоохранения Максим Степанов не видит смысла проводить тестирование учителей и учащихся на коронавирус после контакта с больными в школе.

Также он озвучил алгоритм действий в случае выявления COVID-19 в школе.