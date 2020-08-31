Курс доллара установленный Национальным банком Украины на 31 августа составляет 27,47 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара поднялся на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 31 августа установлен на таком уровне: 27,4759 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 28 августа составляет 27,4615 гривен за 1 доллар.

Евро сегодня стоит 32,7334 грн.

Верховная Рада ратифицировала меморандум, который необходим для получения кредита в размере 1,2 миллиарда от Европейского Союза.

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