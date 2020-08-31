С сентября 2020 года некоторые категории украинских пенсионеров смогут рассчитывать на пересмотр и повышение пенсионных выплат.

О том, кому и на сколько поднимут пенсию в сентябре, рассказывает Apostrophe.

«Охваченное количество людей небольшое. Где-то на 1,5 млн пенсионеров повлияет повышение заработной платы. Минимальная зарплата 4 723 грн с сентября будет 5 тыс. грн. На 40% от минималки будет минимальная пенсия для лиц в возрасте 65 лет», – пояснил замминистра соцполитики Николай Шамбир.

В первую очередь, повышение коснется пенсионеров, которыым уже исполнилось 65 лет, посольку согласно украинским законам, их пенсионные выплаты должны быть не меньше 40% от минимальной зарплаты в стране.

До повышения, минимальная зарплата в Украине была — 4723 гривни, поэтому размер минимальной пенсии для этих категорий был — 1889 гривен. А после повышения «минималки» до 5000 гривен, минимальная пенсия для этой категории пенсионеров вырастет до 2000 тысяч гривен.

Последний перерасчет пенсий в Украине в 2020 году пройдет 1 декабря. В связи с тем, что прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц увеличится до 1769 грн — вырастет и размер минимальной пенсии и все связанные надбавки и повышения, размер которых привязан к прожиточному минимуму.

Как мы уже рассказывали ранее, в Минсоцполитики объявили о подготовке программы повышения пенсий на 2021 год. Уже в первом квартале следующего года, пенсионные выплаты вырастут на 15%.

А также мы рассказывали, что пенсию в Украине получает более восьми миллионов человек — большая часть из них получает пенсию менее трех тысяч гривен в месяц.