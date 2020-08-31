1 сентября отмечается День знаний – это праздник в Украине и мире в честь начала нового учебного года. Согласно народному календарю, в этот день празднуют Феклу Свекольницу.
Zavtra рассказывает, что нельзя делать в этот день, какие приметы и традиции стоит соблюдать.
1 сентября — День знаний:
«День знаний» как праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний».
Сейчас 1 сентября – начало учебного года. В средних специальных и высших учебных заведениях также проходят торжественные мероприятия.
Фекла Свекольница 1 сентября:
В этот день чтят память трех мучеников Газских – Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в 304-306 годах.
Тимофей с юности изучал Священное Писание и обладал даром красноречия, благодаря чему стал проповедником. Мученик не отрекся от своей веры, несмотря на пытки. Его приговорили к сожжению. Агапия и Феклу отдали на растерзание зверям.
На Феклу именинница свекла», – говорили в народе и начинали уборку этого овоща.
В этот день корнеплод обладает целебными свойствами, считали предки. Толченые листья свеклы прикладывали к воспаленным глазам, а сырые коренья держали во рту от зубной боли.
Приметы 1 сентября:
- Южный ветер – к хорошему урожаю овса.
- Месяц рогами вверх – к хорошей погоде.
- Какая погода 1 сентября, такая и осень будет.
- Утром туман – к снежной зиме.
- Если с орешника листья опадают – время свеклу выкапывать.
Что нельзя делать 1 сентября:
- Нельзя обсуждать чужие проблемы, да и своими делиться тоже не стоит. Считается, что это может привести к масштабным финансовым проблемам.
- Не стоит откладывать решение важных дел. Если планируется запуск нового проекта, смена работы, поездка – лучше не переносить это на другой день.
- Нельзя ремонтировать обувь и одежду перед поездкой. В противном случае поездка или сорвётся, или окажется неудачной.
- Завидовать в этот день также запрещено.
Как мы уже рассказывали ранее, в сентябре 2020 года украинцы не получат дополнительных выходных дней — согласно календарю, в этоv месяце будет 22 рабочих дня и восемь выходных (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 сентября).