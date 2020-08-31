Министр здравоохранения Максим Степанов не видит смысла проводить тестирование учителей и учащихся на коронавирус после контакта с больными в школе.

Такое заявление он сделал в ходе брифинга.

При этом он добавил, что каждый случай будет рассматривать врач-эпидемиолог. Его решение будет зависеть от того, насколько близкими были контакты с больным.

Напомним, Степанов также говорил, что учителя, которые контактировали с больными COVID-19 детьми, будут проходить 14-дневную самоизоляцию по решению эпидемиолога и семейного врача. А родители учеников с подтвержденным диагнозом будут обязательно проходить самоизоляцию. При этом родители школьников, которые контактировали с зараженными не будут сидеть на карантине (вопрос будет решаться в зависимости от ситуации).

Инфографика: 24 канал

В Украине резко выросло число активных больных COVID-19 — заболели уже 121 тысяча 215 человек, выздоровели пока только 57 114 человек.