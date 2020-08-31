За минувшие выходные в Украину пустили почти 13 тсяч иностранных граждан, несмотря на закрытые с 29 августа границы.

Как рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, на территорию Украины пустили 98% желающих.

Так, по его словам, 13 тысяч иностранных граждан на выходных пересекли границу страны. «По 6,5 тыс. допущено и по 150 отказов за каждый день», — рассказал чиновник.

А согласно официальной информации, в пятницу, 28 августа 8,5 тысяч иностранцев были допущены, а 250 получили отказ на въезд в Украину.

Соответственно, несмотря на действующий запрет на въезд для иностранцев на территорию Украины, в страну за минувшие три дня были допущены 21,5 тысяч человек, а еще 550 запретили въезд.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина закрывает границы для въезда иностранцев на период с 29 августа до 28 сентября включительно. Это вызвано ростом количества инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Позже стало известно, что иностранным гражданам из стран «зеленой зоны» просят разрешить въезд в Украину.