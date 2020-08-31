23 народных депутата и 7 работников аппарата Верховной Рады болеют COVID-19.

Об этом в ходе согласительного совета сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он призвал народных депутатов не игнорировать масочный режим — носить маску везде, а снимать ее только во время выступлений с трибуны.

«Я поддержал бы позицию, чтобы заслушать министра здравоохранения относительно развития ситуации с коронавирусом в Украине, прогнозов и подготовки учреждений медицинской сферы и образования. Даже в Верховной Раде есть 23 коллег, которые заболели или сейчас болеют. И 7 случаев в аппарате», – сообщил он.

Ранее народный депутат от «Батьківщини» Вадим Ивченко сообщил, что Юлия Тимошенко находится в критическом состоянии — у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких.

О коронавирусной инфекции (COVID-19) сообщила и телеведущая Маричка Падалко. По ее словам, заразилась она и двое из троих ее детей.