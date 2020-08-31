Партия «Слуга народа«провела внеочередной съезд, сегодня, 31 августа, в Киеве.
В ходе съезда политической силы, руководство партии представило кандидатов в мэры на грядущих местных выборах в Украине.
Всего список представлен 23 кандидатами.
Полный список кандидатов от партии «Слуга народа» на выборах мэра:
- Винница – глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов.
- Днепр – главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
- Житомир – ректор Государственного университета «Житомирская политехника» Виктор Евдокимов.
- Запорожье – первый заместитель главы Запорожской областной государственной администрации Виталий Тишечко.
- Ивано-Франковск – юристконсультант, директор строительной компании Александр Богачев.
- Киев – народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.
- Кривой Рог – генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик.
- Кропивницкий – финансист, банкир Ольга Ковалёва-Алокили.
- Львов – врач, депутат Львовского городского совета Тарас Клефа.
- Николаев – предприниматель, общественный деятель Татьяна Домбровская.
- Одесса – доктор филологических наук, предприниматель, педагог Олег Филимонов.
- Полтава – предприниматель Сергей Иващенко.
- Ривне – глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль.
- Сумы – народный депутат от партии «Слуга народа» Татьяна Рябуха.
- Славянск – депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина.
- Тернополь – сценарист Виктор Гевко.
- Ужгород – депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей.
- Харьков – глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.
- Херсон – ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрий Кириллов.
- Хмельницкий – профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук.
- Черкассы – предприниматель Виталий Ильченко.
- Черновцы – глава Черновицкого областного организации партии «Слуга народа», предприниматель Виталий Другановский.
- Чернигов – депутат Черниговского городского совета Юрий Тарасовец.
Как мы уже рассказывали ранее, ведущий культовой развлекательной программы «Джентльмен-шоу» Олег Филимонов, собралс баллотироваться в мэры Одессы от партии «Слуги народа».
А известный украинский шоумен Сергей Притула заявил о том, что будет баллотироваться на пост мэра Киева от партии Голос.