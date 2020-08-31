Медики в Украине начали успешно справляться с лечением коронавирусной инфекции COVID-19. Помог в этом им национальный протокол лечения.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью телеканалу Украина 24.

«В начале марта, когда пришел COVID-19, не было доказательной медицины относительно процессов лечения, в дальнейшем мы утвердили национальный протокол лечения», — пояснил министр.

Но после того, как появился национальный протокол лечения, алгоритм действия врача во время того, как он сталкивается с любой болезнью, лечение стало более успешным.

«Этого всего не было. Мы все это сделали и постоянно совершенствуем, в зависимости от мирового опыта. Это же новое не только в Украине, но и в мире», — добавил министр.

В то же время, на сегодняшний день в Украине якобы хватает хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и коек в больницах.

«На сегодняшний день количество аппаратов в больницах, предназначенных для лечения пациентов с COVID, это около четырех тысяч аппаратов. Этого количества вполне достаточно. В чем есть необходимость, так это мы увеличиваем количество коек с приподнятым кислородом. У нас почти 36 тысяч коек в стране для лечения от COVID-19 и более 11 тысяч из них обеспечены централизованным кислородом или концентратором», — рассказал он.

Как рассказал Степанов, количество оснащенных коек планируют увеличить до 80% от числа.

Как мы уже рассказывали ранее, в Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса D614G, который в 10 раз более заразен.

Также мы сообщали, что учителя, которые контактировали с больными COVID-19 детьми, будут проходить 14-дневную самоизоляцию по решению эпидемиолога и семейного врача. Решение будет зависеть от степени и вида контакта с инфицированным.