Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам.

Ведомства официально объявили о введении персональных санкций в отношении политиков и чиновников Беларуси, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборах, а также поддерживают насильственное подавление мирных протестов.

Персонами нон грата стали 30 человек, среди них Александр Лукашенко, представители аппарата и администрации президента Беларуси, ЦИКа, министерств внутренних дел и юстиции, Генпрокуратуры, Следственного комитета, КГБ и других ведомств. На какой срок они стали персонами нон грата неизвестно.

В Беларуси 30 августа, в день 66-летия Александра Лукашенко, сразу в нескольких городах прошли массовые протесты.

Тем временем Лукашенко уже договорился о срочной встрече с Владимиром Путиным в Москве.