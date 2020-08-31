В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что Артем Сытник продолжит выполнять свои обязанности директора ведомства.

Решение было принято, несмотрня на ответ КС от 28 августа о неконституционности назначени Сытника директором НАБУ. Официальный комментарий опубликован на сайте бюро.

«Впервые в истории Украины Конституционный суд рассмотрел по существу вопрос конституционности акта индивидуального действия несмотря на противоположную предыдущей многолетнюю судебную практику. Однако факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность не прекращает полномочий директора НАБУ или любой другого лица, которое назначает глава государства, и не означает автоматического ее освобождения. Пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Артем Сытник по закону будет выполнять свои полномочия в должности директора НАБУ. Поэтому пока организация работает в штатном режиме», — написала пресс-служба.

В НАБУ считают, что решение КС ставит под угрозу возможность назначения нового директора НАБУ. А чтобы устранить этот риск, нужно урегулировать вопрос в законодательном поле, обязательно сохранив гарантии независимости института, «ключевым элементом которой является особая процедура назначения и снятия директора с должности».

Также в антикорупционном бюро напомнили 5 статью закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», согласно которой полномочия директора НАБУ прекращаются в связи с истечением срока полномочий или смертью.

Директора нельзя уволить, а указ президента Украины о назначении не может быть отменен, кроме как на основаниях, указанных в этой статье. Среди них отсутствует «признание указа президента Украины неконституционным».

«Любое другое решение будет выглядеть сомнительно и предоставлять возможности для дальнейшего обжалования в суде как незаконного. Нет правовых оснований и для того, чтобы определять временно исполняющего полномочия директора, ведь сам директор Национального бюро не находится ни на больничном, ни в отпуске и не отсутствовал на рабочем месте по другим законным основаниям», — резюмировали в НАБУ.

Как мы уже рассказывали ранее, главе Окружного административного суда Павле Вовку представители НАБУ объявили подозрение.

А также, увольнение с должности руководителя САП Назара Холодницкого не может помешать расследованию Национального антикоррупционного бюро.