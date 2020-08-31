Несмотря на подтвержденную коронавирусную инфекцию COVID-19, украинская телеведущая Ольга Фреймут приняла участие в «Танцях з зірками».

Видео впечатляющего выступления было опубликовано на странице проекта в Youtube. Звездная пара для выпуска шоу станцевала фокстрот.

Отметим, что коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали и у Фреймут, и у ее партнера Ильи Падзины, поэтому они смогли тренироваться.

Участие в шоу они принимали удаленно, соблюдая самоизоляцию.

«Мы приняли решение танцевать, невзирая на то, что у нас общий диагноз – COVID-19», – рассказала Фреймут.

Она отметила, что, поскольку у них с партнером отсутствуют симптомы болезни – такие, как пневмония, кашель, высокая температура, врачи разрешили им тренироваться.

Ольга Фреймут стала 14-й участницей шоу «Танцы со звездами». Премьера проекта состоялась 30 августа на «1+1».

Как мы уже рассказывали ранее, COVID-19 пополняет «звездные ряды», на этот раз заболели украинский музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана. Пара уже получилась положительный тест.

Напомним, 21 августа появилась информация, что известная украинская телеведущая Ольга Фреймут заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.