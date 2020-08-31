Скандальное заявление Витольда Фокина об амнистии боевиков на Донбассе — не отражает официальную позицию властей Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП.

По его словам, несмотря на спорное заявление Фокина, большинство его предложений и мнений — соответствуют «минским договоренностям».

«Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины», – сказал Ермак.

Глава ОП отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма, совершали другие тяжкие преступления.

Также, он напомнил, что «минские соглашения» не предусматривают особого статуса для целого Донбасса – речь идет лишь о временно оккупированных районах.

«Есть четкие красные линии, которые неоднократно озвучивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины», – пояснил Ермак.

Как мы рассказывали ранее, главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин угрожает отдать приказ на уничтожение позиций украинских военных, в случае, если ВСУ не предоставят акт об устранении возведенных сооружений на линии соприкосновения.

А глава МВД Арсен Аваков раскритиковал идею заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о полной амнистии пророссийских боевиков на Донбассе.