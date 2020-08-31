Министерство здравоохранения инициировало постановление правительства по централизованной закупке Украиной «Ремдесивира», который входит в протокол лечения коронавируса. Необходимым количеством препарата планируют обеспечить больницы по всей стране.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, «Ремдесивир» показывает неплохие результаты в лечении COVID-19.

При этом Степанов заявил, что Минздрав в последнее время получает нарекания о недостаточной обеспеченности профильных медучреждений лекарственными средствами для борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако, по его словам, согласно финансированию украинских больниц, закупка таких препаратов была предусмотрена в обязательном порядке. В целом на процесс лечения больных COVID-19 национальной службой здоровья Украины было предусмотрено 15,6 млрд гривен. Он также добавил, что медучреждения, которые определены как профильные в лечении коронавируса, должны отчитываться об обеспеченности соответствующими лекарственными средствами.

Интересно, что весной ВВС сообщало, что в США остановили клинические испытания «Ремдесивира». Несмотря на это, американские власти одобрили использование «Ремдесивира» для лечения COVID-19 в экстренном порядке. В итоге, уже летом Twitter Белого дома сообщил, что США скупили 90% мирового запаса препарата «Ремдесивира» (при этом препарат до сих пор не одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов озвучил алгоритм действий в случае выявления COVID-19 в школе.

В Украине резко выросло число активных больных COVID-19 — заболели уже 121 тысяча 215 человек, выздоровели пока только 57 114 человек.