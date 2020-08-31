В Украине, по состоянию на 31 августа, 21 населенный пункт находится в «красной» зоне эпидемической опасности, которая предусматривает запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, а также деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. Далеко не все с этим согласны. К примеру, у здания Ивано-Франковской ОГА сотни людей протестуют против жесткого карантина.

Об этом сообщает galka.if.ua.

На протест вышли учителя, которые выступают против дистанционного обучения в школах. «Я кормлю государство, а оно меня закрывает», «Я имею право на труд, я тоже хочу кушать», «Пустите детей в школу», «Образование победит» , — гласят лозунги протестующих.

Как сообщалось ранее, до 10 сентября в «красной» зоне находятся:

Ивано-Франковская область: Ивано-Франковск, Коломыя и Калуш, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы;

Одесская область: Беляевка и Измаил;

Ровненская область: Дубно, Острог, Костопольский и Радивиловский районы;

Тернопольская область: Бережаны, Чертков и Бережанский район;

Черновицкая область: Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы.

В Украине, по состоянию на 31 августа, резко выросло число активных больных COVID-19.