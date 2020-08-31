31 августа в Нижнегорском и Советском районах Крыма проходят обыски в домах крымских татар. Один человек уже задержан.

Подробности сообщает Крымская солидарность в Facebook.

По информации организации, силовики пришли в дом журналиста Крымской солидарности, корреспондента «Грани.ру» Айдера Кадырова. А в Советском районе обыски проводят в доме Энвера Топчи. Кроме того, стало известно, что в Судаке обыскивают дом активиста Умерова Ридвана Казимовича, а Солнечное Долине Судакского района — Айдера Аблякимова, сотрудника МЧС.

«В доме Айдера Кадырова на момент обыска находились супруга и четверо детей. Младшему 2,5 месяца, его передали бабушке, которая находится рядом с домом на улице. Проводить следственные действия сотрудники приехали на двух машинах модели «Газель» без опознавательных знаков», — сообщает организация.

После обыска Айдера Кадырова увезли в УФСБ Симферополя.

LIVE. Обыск в доме активиста Ридвана Умерова. г. Судак31.08.2020 Gepostet von Крымская солидарность am Sonntag, 30. August 2020

Накануне посольство США в Украине призвало Россию «прекратить посягательство на основные свободы в Крыму».