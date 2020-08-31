В Одесской области произошло трагическое ЧП — на Хаджибейском лимане отдыхающие обнаружили труп мужчины на берегу.

Об этом сообщает Телеграм-канал «ХуОдесса», который опубликовал видео с места происшествия.

Люди, которые обнаружили тело утонувшего мужчины, рассказали, что погибшему на вид лет 60 и его тело уже успело посинеть.

Сообщается, что свидетели ЧПзвонили на линию «скорой помощи», но им сказали обращаться в полицию.

Также, мужчина на видео сообщил, что полицейские начали его распрашивать об утопленнике в течение 30 минут и даже не узнали, где находится тело мужчины.

Как мы уже рассказывали ранее, в Одесской области ухудшилась ситуация с распространением коронавируса в регионе. В области фиксируется рост случаев коронавируса от 140-160 случаев в сутки ранее, до 214 случаев на 100 тысяч населения сейчас.

А также, судовладелец танкера Delfi пытается помешать эвакуации бункеровщика из одесского пляжа.