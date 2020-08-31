В Тернополе с сентября запускаются специальные троллейбусные рейсы для перевозки школьников.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского городского совета.

Специальные школьные рейсы будет выполнять восемь дополнительных единиц электротранспорта на маршрутах: №№1, 2, 5, 7, 8, 10, 11. Особые троллейбусы будут оборудованы табличками «Дети».

«Перевозка учеников школьными троллейбусами будет осуществляться при наличии ученической Социальной карты Тернополя, для школьников проезд – бесплатный», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас в школьных троллейбусах разрешено сопровождение родителями учеников младших классов.

Однако для сопровождающих лиц проезд будет платный (согласно действующим тарифам на проезд). В перспективе планируется также разрешить в этих троллейбусах проезд работников образовательных учреждений.

Дополнительные троллейбусы введены для обеспечения надлежащего проезда учащихся в общеобразовательные учебные заведения города в условиях карантина, поскольку после того, как Тернополь попал в «оранжевую» зону и количество пассажиров в общественном транспорте ограничили, на остановках систематически возникают скопления людей, и на тротуарах формируются очереди.

Как мы уже рассказывали ранее, министр здравоохранения Максим Степанов не видит смысла проводить тестирование учителей и учащихся на коронавирус после контакта с больными в школе.

А школы, которые находятся в регионах «красной зоны» карантина — не откроют свои двери 1 сентября. В таких школах начало учебного года будет дистанционным.