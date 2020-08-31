В Украине COVID-19 заболели уже 121 тысяча 215 человек. За прошедшие сутки, 30 августа, в стране зафиксировали 2141 новых случаев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Выздоровели пока только 57 114 человек (+380 за прошедшие сутки) — т.е. существенно выросло число активных больных.

Умерли 2557 человек (+30 за прошедшие сутки).

Коронавирус в Украине — статистика на 31 августа

Винницкая обл — 3993 (45)

Волынская обл — 5471 (+54)

Днепропетровская обл — 2349 (+43)

Донецкая обл — 1418 (+2)

Житомирская обл — 3302 (+89)

Закарпатская обл — 7516 (60)

Запорожская обл — 1596 (+38)

Ивано-Франковская обл — 9179 (+165)

Кировоградская обл — 814 (+4)

Киев — 13370 (+277)

Киевская обл — 5669 (+89)

Львовская обл — 14510 (+154)

Луганская обл — 315 (+3)

Николаевская обл — 1252 (+83)

Одесская обл — 7283 (+189)

Полтавская обл — 789 (19)

Ровненская обл — 9182 (+84)

Сумская обл — 1470 (+14)

Тернопольская обл — 6014 (+149)

Харьковская обл — 9076 (+187)

Херсонская обл — 396 (+4)

Хмельницкая обл — 2481 (+79)

Черновицкая обл — 10303 (+158)

Черкасская обл — 1573 (+35)

Черниговская обл — 1894 (+117)

COVID-19 по всему миру с начала пандемии заболели уже 25 миллионов 223 тысячи 730 человек. Вылечились пока только 16 618 780. Умерли от коронавирусной инфекции или от вызванных ею осложнений 846 405 пациентов.