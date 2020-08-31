В Украине COVID-19 заболели уже 121 тысяча 215 человек. За прошедшие сутки, 30 августа, в стране зафиксировали 2141 новых случаев.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Выздоровели пока только 57 114 человек (+380 за прошедшие сутки) — т.е. существенно выросло число активных больных.
Умерли 2557 человек (+30 за прошедшие сутки).
Коронавирус в Украине — статистика на 31 августа
Винницкая обл — 3993 (45)
Волынская обл — 5471 (+54)
Днепропетровская обл — 2349 (+43)
Донецкая обл — 1418 (+2)
Житомирская обл — 3302 (+89)
Закарпатская обл — 7516 (60)
Запорожская обл — 1596 (+38)
Ивано-Франковская обл — 9179 (+165)
Кировоградская обл — 814 (+4)
Киев — 13370 (+277)
Киевская обл — 5669 (+89)
Львовская обл — 14510 (+154)
Луганская обл — 315 (+3)
Николаевская обл — 1252 (+83)
Одесская обл — 7283 (+189)
Полтавская обл — 789 (19)
Ровненская обл — 9182 (+84)
Сумская обл — 1470 (+14)
Тернопольская обл — 6014 (+149)
Харьковская обл — 9076 (+187)
Херсонская обл — 396 (+4)
Хмельницкая обл — 2481 (+79)
Черновицкая обл — 10303 (+158)
Черкасская обл — 1573 (+35)
Черниговская обл — 1894 (+117)
COVID-19 по всему миру с начала пандемии заболели уже 25 миллионов 223 тысячи 730 человек. Вылечились пока только 16 618 780. Умерли от коронавирусной инфекции или от вызванных ею осложнений 846 405 пациентов.