В Житомирской области 31 августа произошло серьезное происшествие — на железнодорожном пути произошел взрыв.

Как сообщает OBOZREVATEL, взрыв произошел перед грузовым поездом, который двигался.

Чрезвычайное происшествие произошло примерно в 15:20 неподалеку села Бехи Коростенского района.

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, однако пришлось останавливать движение поездов по этой ветке.

По предварительным данным, в результате взрыва повреждено железнодорожное полотно. В настоящее время выясняются все подробности и обстоятельства инцидента.

Ранее взрыв прогремел на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода. Там взорвалась трансформаторная подстанция,после начался пожар. Местные жители подозревают, что взрыв мог прогреметь по вине охотников за металлом, которые регулярно наведываются на неработающий завод, вырезая кабель.

А в Москве снова прогремел взрыв жилом доме. На этот раз чрезвычайное происшествие произошло на улице Кубинка. Есть версия, что взорвался газ, а после чего начался пожар.