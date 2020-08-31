Ведущий культовой развлекательной программы «Джентльмен-шоу» Олег Филимонов, собралс баллотироваться в мэры Одессы от партии «Слуги народа».

Подробности своего выдвижения и о будущих политических планах, артист рассказал «24 каналу» перед началом съезда партии «Слуга народа».

Филимонов заявил, что Зеленский якобы попросил у него «сделать Одессу добротной и без коррупции». При этом артист высоко оценивает свои шансы на победу.

По его словам, у него уже есть «очень мощная» команда. Филимонов утверждает, что в его команде работают профессионалы, которые также будут баллотироваться в депутаты горсовета.

Также шоумен назвал действующего мэра Одессы Геннадия Труханова — пророссийским политиком.

«У нас есть удивительный исторический шанс построить вертикаль власти: мэр города, губернатор и большинство в парламенте и президент страны. При этом все эти люди – единомышленники. Одесса в последнее десятилетие постоянно что-то теряет: исчезает дух и автентичность. Одесса стала городом выходного дня, потому что сюда приезжают люди, потому что здесь есть море, потому что его нельзя перелить в другую тару и куда-то вывезти» ,– заявил Филимонов.

Артист хочет, чтобыы Одесса стала «питательной средой для появления одесских гениев, музыкантов, писателей, спортсменов, бизнесменов, собственно говоря, нормальных, веселых, немного «хипишних» одесских людей, которые делают гешефт».

Как мы уже рассказывали ранее, известный украинский шоумен Сергей Притула заявил о том, что будет баллотироваться на пост мэра Киева.