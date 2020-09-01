Верховная Рада не рассматривает вариант амнистии для боевиков на Донбассе.

Об этом рассказывается в материале РБК «Опасные маневры: что означают заявления Фокина по Донбассу».

На днях, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин выступил за всеобщую амнистию боевиков. Однако амнистия априори не может распространяться на причастных к военным и прочим тяжелым преступлениям.

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от «Слуги народа» Денис Монастырский подчеркнул, что в его комитете не обсуждаются ни в каком видео законопроекты об амнистии для боевиков. Он отметил, что для военных преступников не может быть исключений.

«По законодательству такие преступления не имеют срока давности, и независимо от воли Украины, те, кто совершал убийства, пытки, мародерство, должны быть привлечены к ответственности, рано или поздно, украинским или международным правосудием», — заявил политик.

При этом Монастырский отметил, что остальные параметры такого законопроекта уже будут являться предметом политических договоренностей.

Также, глава ОП Андрей Ермак сообщил, что заявления Фокина об амнистии на Донбассе не являются официальной позицией Украины.

Как мы уже рассказывали ранее, несмотря на то, что в ООН считают Минские соглашения основой для достижения мира на Донбассе, член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш заявляет, что, по его мнению, нужно на время отказаться от Минского сценария возвращения региона.

Тем временем, первого премьер-министра Украины Витольда Фокина предложили исключить из состава ТКГ по Донбассу после скандального заявления об амнистии для боевиков на оккупированных территориях.