«Антонов» выпустил планер первого серийного транспортного самолета Ан-178 без российских деталей.

Об этом сообщил президент государственного авиастроительного предприятия «Антонов» Александр Лось, пишет «Укринформ».

По его словам, с началом военной российской агрессии в 2014 году предприятие потеряло не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов: «Некоторое время заняло импортозамещения и поиск новых поставщиков».

В новом ближнемагистральном транспортном самолете с турбореактивными двигателями Ан-178 около 2/3 оборудования корпораций США, еще треть — Украины.

Добавим, Ан-178 был разработан ГП «Антонов» на базе пассажирского Ан-158. Создание самолета началось в 2010 году, а первый полет самолет совершил 7 мая 2015.

Накануне были обнародованы новые данные из черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ. Оказалось, что экипаж самолета пытался до последнего контролировать ситуацию и управлять самолетом после первого удара ракеты. Но у воздушного судна возникли проблемы с электричеством.