Уже к началу октября суточный прирост новых пациентов с коронавирусом в Украине может вырасти до 3 тысяч человек.

Такое заявление в эфире «Завтрака с 1+1» сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас в Украине фиксируют от 2 до 2,5 тысяч заболеваний ежедневно:

«По расчетам и прогнозам, к концу сентября — началу октября эта цифра вырастет до 3 тысяч больных каждый день. Это загрузит больницы более чем на 80%».

Шмыгаль также подчеркнул, что смягчение карантинных мер, в том числе открытие границ, произойдет только тогда, когда в течение двух недель будет наблюдаться снижение прироста заболевших.

Напомним, в Украине COVID-19 заболели свыше 123 тысяч 303 человек. Только за прошедшие сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердили в 2088 случаях.

Мэр Тернополя Сергей Надал заболел COVID-19.