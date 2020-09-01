Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Шевченковского района Киева, округ №116.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Депутатская фракция «Єдність».

Биография, семья

Родился 9 мая 1975 года в городе Ирпень Киевской области. В официальных и открытых источниках данные о собственном семейном положении отсутствуют. Брат — Александр Бродский, депутат Киевского городского совета VIII созыва.

Образование

1982-1992гг. — Ирпенская средняя школа №3.

1992-1994гг. — Ирпенский экономический колледж, специальность «Организация коммерческой деятельности в АПК».

Трудовая деятельность

Не задекларировал свой бизнес.

ООО «Торгова рада», владельцем которого является Вячеслав Бродский, стало победителем конкурса КГГА на право аренды 61 подземного перехода в Киеве.

Декларация

Последний раз декларацию подавал в 2018 году. Вячеслав Бродский задекларировал 40 тыс долларов, 57 тысяч евро и 200 тысяч грн наличными. На банковских счетах находится 32 тыс евро и 74 тыс грн. 95 тысяч долларов одолжены третьим лицам.

Общий доход составил 768 тысяч грн. Из них 710 тысяч грн — доход от предпринимательской деятельности, около 58 тысяч грн — доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав и 35 грн — дивиденды.

Из недвижимого имущества депутату принадлежат две квартиры — в Киеве и Вишневом Киевской области, а также четыре нежилых помещения в Киеве. У Вячеслава Бродского есть автомобиль Hyndai Veracruz.

Общественная приемная: ул. Дорогожицкая 15а, (044) 332-60-74

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/brodskyyvyacheslav

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004764614109

Отчет депутата за 2018