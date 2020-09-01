Местные выборы на оккупированных территориях Донбасса провести практически невозможно.

С таким заявлением на брифинге выступил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Zavtra.

«Я стопроцентным сторонником того, что выборы надо проводить при малейшей возможности, если это можно сделать, и на всей территории нашего государства. Но, если это нельзя сделать, если это будут выборы без выборов, если это будет не по украинскому законодательству, если это не волеизъявление, а назначение, то это не выборы. И об этом надо откровенно говорить. Поэтому я думаю, что это вряд ли возможно», — сказал Разумков.

Спикер напомнил, что согласно действующему законодательству Украины, выборы должны быть объявлены не позднее чем за 90 дней до голосования.

«Мы это сделали, соответствующее постановление было принято, и сегодня внести в нее изменения — это фактически создать коллизию, которую, я не до конца понимаю, как нужно будет исправлять, так как это может привести к тому, что под сомнение будет поставлена ​​легитимность организации и проведения выборов на всей остальной территории нашего государства, то есть там, где они были объявлены», — подчеркнул Разумков.

Как мы уже рассказывали ранее, экс-премьер-министр Алексей Гончарук предполагает, что в Украине возможны досрочные выборы президента.

А глава аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес считает, что проведение местных выборов на Донбассе в ближайшие два года выыглядит практически невозможным.