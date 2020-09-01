В 2020 году у украинских родителей появилась простая возможность перевести своих детей школьников на домашнее обучение.

Что такое домашнее обучение и как можно на него перейти, рассказывает OBOZREVATEL.

На сегодняшний день в Украине существует классическая и дистанционная формы обучения. Дистанционная предусматривает несколько форм — семейное (домашнее) образование, экстернат и педагогический патронаж.

Что такое домашнее обучение

Семейное, или домашнее, обучение – это дистанционная форма обучения, при которой весь образовательный процесс для ребенка организуют самостоятельно его родители.

При этом, ребенок на домашнем обучении обязательно должен быть причисленным к определенному образовательному учреждению, которое будет отслеживать результат обучения согласно уровню Госстандарта.

Для таких детей существует специальное оценивание, которое проходит четре раза в год.

Также школа помогает в организации обучения: выдает учебники, предоставляет консультации учителей. Учитель может составить индивидуальный план обучения для конкретного ребенка и предложить свои рекомендации.

Как перейти на домашнее обучение в Украине:

Согласно новой редакции Положения об индивидуальной форме получения общего среднего образования, зачисление школьника на любую из индивидуальных форм обучения не требует дополнительного согласования.

Для перевода ребенка на домашнее образование родителям достаточно написать заявление по обучению ребенка по семейной дистанционной форме. Вместе с тем ученик должен быть зачислен в определенное учебное заведение, для отслеживания прогресса.

При этом, никаких дополнительных документов для подтверждения причин перехода на домашнее обучение — не нужно.

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