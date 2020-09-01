В Киеве из-за вспышки COVID-19 уже закрыли первую школу. Речь идет об учебно-воспитательном комплексе №240 Социум.

Там COVID-19 обнаружили у 2 учителей, еще 1 имеет признаки коронавирусной инфекции. Заболевшие контактировали с 21 работником школы, в связи с чем школа закрыта на карантин.

Обучение в школе будет организовано дистанционно. В Департаменте образования и науки отметили, что День знаний планируется в формате онлайн. Непосредственно обучение (также в режиме онлайн) начнется 2 сентября (согласно расписанию).

Как сообщалось ранее, школы, которые находятся в регионах «красной зоны» карантина — не откроют свои двери 1 сентября. В таких школах начало учебного года будет дистанционным.

Напомним, в учебных заведениях вводят такие санитарные нормы, как измерение температуры перед уроками, санитайзеры, учителя должны будут носить маски на переменах. Если кто-то из учеников заболеет — на самоизоляцию отправят весь класс.

В Тернополе с сентября запускаются специальные троллейбусные рейсы для перевозки школьников. Специальные школьные рейсы будет выполнять восемь дополнительных единиц электротранспорта. Особые троллейбусы будут оборудованы табличками «Дети».