Вакцина от сезонного гриппа в Украине повится не раньше октября месяца.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время традиционного брифинга касательно ситуации с коронавирусом в Украине.

«Сейчас вакцина на рынке начнет появляться только в октябре. Мировые производители пока не производят эту вакцину», — сообщил министр.

Вначале мировые производители определят, какие штаммы будут циркулировать в этом сезоне, а после исследований и анализа приступят к изготовлению вакцин.

По словам министра, можно использовать прошлогоднюю вакцину, однако ее эффективность будет крайне низкой, поскольку штаммы гриппа имеют свойство меняться.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по оптимистичным прогнозам, вакцина от коронавируса для массового использования может появиться в Украине не раньше марта 2021 года.

Как мы уже рассказывали ранее, недостаточное количество шприцов может помешать глобальной вакцинации от коронавируса.

Тем временем, Украина заявила о полной готовности к международному сотрудничеству по производству вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.