18 регионов Украины имеют повышенный показатель заболеваемости COVID-19, в связи с чем они не могут ослабить карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, по состоянию на 1 сентября, в Украине не соответствуют критериям для ослабления карантина Киев и еще 17 областей — во всех регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Помимо Киева критериям ведомства не отвечают такие области: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская.

Для ослабления карантина, напомним, регион должен соответствовать 3 критериям Минздрава:

загруженность коек в больницах должна составлять менее 50% в течение 5 дней подряд;

количество проводимых ПЦР-тестов должно быть более 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения не должен превышать базовый уровень заболеваемости.

Напомним, американские ученые сообщили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, осенью выживает лучше всего.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что к началу октября суточный прирост новых пациентов с коронавирусом в Украине может вырасти до 3 тысяч человек, и больницы заполнятся на 80%.