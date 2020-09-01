Мэр Тернополя Сергей Надал получил положительный тест на коронавирус.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Чувствую некоторые симптомы, в частности — неприятная боль в горле. Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимание. Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы из дома. Потребности в госпитализации нет», — отметил Надал.

Мэр Тернополя сообщил, что будет работать дома в ближайшие две недели в режиме жесткой самоизоляции.



Напомним, в Украине COVID-19 заболели свыше 123 тысяч 303 человек. Только за прошедшие сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердили в 2088 случаях.

В Киеве из-за вспышки COVID-19 уже закрыли первую школу. Речь идет об учебно-воспитательном комплексе №240 Социум — заведение, не дождавшись 1 сентября, ушло на дистанционный формат обучения.