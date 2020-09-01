Минские соглашения — единственная основа для достижения мира на Донбассе, несмотря на то, что они не всегда выполняются.

Об этом говорится в докладе ООН.

«Они (докладчики, — ред.) сообщали Совету о том, что Минские соглашения, хотя они во многом не выполняются, остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров на востоке Украины», – отметили помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора чрезвычайной помощи Урсула Мюллер, главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава МВД Арсен Аваков осудили идею заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о полной амнистии пророссийских боевиков на Донбассе.

Затем скандальное заявление Витольда Фокина об амнистии боевиков на Донбассе прокомментировали и в Офисе президента, там заявили, что оно не отражает официальную позицию властей Украины.

С начала 2020 года на Донбассе, согласно официальным данным, погибли 45 военнослужащих Украины.