Карантин по всей территории Украины могут снова ужесточить, в случае, если заполненность больничных коек превысит 75%.

Об этом рассказал глава Миндрава Максим Степанов, передает УНИАН.

«Если мы говорим, чтобы вся страна вернулась (к жесткому карантину), это означает, что во всех без исключения городах, областях у нас происходит стремительный рост, заполняются койки более 75% или количество новых выявленных больных превышает все показатели. Мне кажется, что мы можем не допустить такой ситуации», – подчеркнул министр.

Также глава министерства здравоохранения объяснил, почему тотальный карантин в Украине был введен, когда количество больных было в десять раз меньше, чем сейчас. А на сегодняшний день, несмотря на ежедневный рост количества инфицированных, жесткие ограничения не вводятся.

«Если вы помните конец марта – начало апреля, то у нас полностью не была готова медицинская система к реагированию на COVID-19. Врачи не знали, каким образом лечить, какие лекарства применять, потому что это была совершенно новая болезнь. Не были готовы больницы ни с профессиональной точки зрения относительно специалистов, так же не были готовы по обеспечению оборудованием. Очень важно было, чтобы не начался коллапс медицинской системы, как мы наблюдали в Испании, Италии. Нужно было подготовить медицинскую систему и не допустить резкого роста», – пояснил он.

Степанов уверен, что только благодаря введению жесткого карантина, Украина смогла «одолеть» первую волну коронавируса.

Как мы уже рассказывали ранее, 18 регионов Украины имеют повышенный показатель заболеваемости COVID-19, в связи с чем они не могут ослабить карантин.

А также, Zavtra напоминает, что «красная зона» предусматривает запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, а также деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. Сейчас в Украине 21 населенный пункт находится в «красной» зоне эпидемической опасности.